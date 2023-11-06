Скончался президент Адвокатской палаты Калужской области

В понедельник, 6 ноября, стало известно о смерти президента Адвокатской палаты Калужской области Юрий Лезина. Об этом сообщили нашей редакции представители палаты.

Прощание с ним состоится в Калуге 7 ноября в 13:00 в похоронном зале на улице Зерновой, 17в.

Лезин проработал адвокатом более 30 лет. В 2014 году он был избран президентом Адвокатской палаты Калужской области.

В 2020 году удостоен премии Ассоциации юристов России «Юрист года» в номинации «Правозащитная деятельность».