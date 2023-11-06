Четыре калужские школьницы победили в «Большой перемене»

Четыре школьницы из Калужской области стали победительницами Всероссийского конкурса «Большая перемена». Об этом сообщил в понедельник, 6 ноября, губернатор региона Владислав Шапша.

Мария Горюнова из школы №16 Калуги и Виктория Былич из Людиновской школы №2 получили сертификаты на миллион рублей. Софья Рогожникова и Виктория Беднякова из гимназии Обнинска выиграли по 200 тысяч рублей.

Финал проходил в «Артеке».

- Победители получат до миллиона рублей на образование, дополнительные баллы при поступлении в вузы и смогут отправиться в туры по программе «Больше, чем путешествие», - заявил Шапша.