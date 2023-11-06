Общественная палата Калужской области вошла в топ-10 российского рейтинга

По итогам нового рейтинга Общественную палату Калужской области включили в десятку лучших в России. Об этом 5 ноября сообщил губернатор Владислав Шапша.

Оценка проходила по восьми группам критериев. Среди них отчеты и сайты, опрос экспертов, материалы в СМИ и соцсетях.

- Наша общественная палата не только среди лидеров в стране, но и признана лучшей по информационной открытости, - прокомментировал Шапша.

Он поздравил представителей Общественной палаты и ее руководителя Оксану Милованову.