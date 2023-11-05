В Калуге пропал 22-летний парень

Приметы пропавшего: - рост 175 см; - худощавого телосложения; - волосы темно-русые; - глаза карие. Одежда: - красная с белым куртка; - темно-сере джинсы; - черные кроссовки. - Просим сообщать любую информацию о местонахождении пропавшего по телефону горячей линии 8 800 700-54-52 (бесплатно на территории РФ), - говорят волонтеры.

С 31 октября 2023 года место его нахождения неизвестно.

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