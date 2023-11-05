«Невозможно подойти к дому»: жители улицы Путейской в Калуге просят о помощи

В субботу, 4 ноября, мы рассказывали, что частный сектор у Синих мостов Калуги страдает от фур и грязи. В этот же день в редакцию обратился калужанин и попросил о помощи от лица жителей домов №№ 10-15 по улице Путейской.

- Хотел бы написать про Синие мосты, а точнее попросить помощи. Вот уже три месяца невозможно подъехать и подойти к дому. Соседям завалили проход, мусорные контейнеры вывезли в неизвестном направлении. Мусор не вывозят с августа месяца. Детей в школу № 25 приходится водить по стройке под ковшами тракторов, ни одного забора нет. Вокруг огромные лужи и котлованы с водой. Вместо тротуара сделали дорогу, пройти просто негде. В домах живут пенсионеры, инвалиды и женщины с грудными детьми. Куда только не обращались толку ноль!

Редакция в свою очередь сформировала запрос и направит его в Горуправу 7 ноября.