Мальчик из Калуги вручил значок Путину

В субботу, 4 ноября, ученик 9 класса школы №16 Калуги Матвей Данилин в Москве во время возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому пообщался с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказал губернатор Владислав Шапша.

Мальчик является участником движения «Юнармия». Он вручил Путину значок этой организации.

- Целеустремленный, добросовестный, трудолюбивый парень, - рассказал Шапша. - Пять лет назад стал юнармейцем, активный участник «Юнармии», патриотических мероприятий, помогает в воспитании младших ребят. Занимается кикбоксингом.