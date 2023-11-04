В Калуге за неделю родился 71 ребенок

За неделю, с 30 октября по 3 ноября, в Калуге появился на свет 71 ребенок. Среди них были 43 мальчика и 28 девочек, рассказали в городском загсе.

В двух семьях родились двойни.

Из необычных имен в загсе отметили следующие: Есения, Эмилия, Анисия и Ростислав.

Также в Калуге за неделю сыграли 27 свадеб.