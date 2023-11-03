Калуга Обнинск
Главная Новости Общество
История Калуги Статьи

Калужанка вышла в финал международной премии

Софья Фирсова, Фото: Министерство спорта Калужской области
Опубликовано: 03.11.2023 12:24 0 571
Калужанка вышла в финал международной премии

Жительница Калуги Надежда Соловьева борется за победу в международной премии «МЫВМЕСТЕ». Сейчас ее проект представлен в международном голосовании, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в пятницу, 3 ноября.

Надежда является доцентом кафедры государственного и муниципального управления Калужского филиала РАНХиГС. Ей удалось оказаться в числе 128 финалистов из 48 регионов страны.

Проект калужанки нацелен на помощь студентам в реализации их инициатив, а также на вовлечение молодежи в деятельность некоммерческих организаций. 

Шапша отметил, что основная ценность проекта в том, что идеи воплощаются в жизнь и помогают в решении социальных задач региона.

За проект Надежды можно проголосовать на сайте.

Софья Фирсова, Фото: Министерство спорта Калужской области
Опубликовано: 03.11.2023 12:24 0 571
Тэги: калужская область общество
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Режим обслуживания потребителей в период ноябрьских праздников
Калужская сбытовая компания и Калужский филиал МГТУ имени Н.Э. Баумана заключили Соглашение о партнерстве
ТОП-10 нейросетей для работы с изображениями — лучшие бесплатные сервисы
Мегафон обеспечил связью Дворец спорта «Центральный»
ОПРОС
Как вы относитесь к тому, что в вузах началась военная подготовка студентов, в том числе и у женщин? 
Всего проголосовало: 319
Новости партнеров
Что такое Ledger Nano X?
Проверить СРО по ИНН в реестре через сайт Himera Search
Будущее фитнеса: интерактивные тренировки и виртуальная реальность

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru