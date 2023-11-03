Калужанка вышла в финал международной премии

Жительница Калуги Надежда Соловьева борется за победу в международной премии «МЫВМЕСТЕ». Сейчас ее проект представлен в международном голосовании, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в пятницу, 3 ноября.

Надежда является доцентом кафедры государственного и муниципального управления Калужского филиала РАНХиГС. Ей удалось оказаться в числе 128 финалистов из 48 регионов страны.

Проект калужанки нацелен на помощь студентам в реализации их инициатив, а также на вовлечение молодежи в деятельность некоммерческих организаций.

Шапша отметил, что основная ценность проекта в том, что идеи воплощаются в жизнь и помогают в решении социальных задач региона.

За проект Надежды можно проголосовать на сайте.