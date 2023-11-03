Многоэтажки Калуги подключают к гигабитному интернету

В Калуге ведутся работы по расширению сети высокоскоростного домашнего интернета в крупных микрорайонах. С начала года к гигабитному интернету подключили уже более 15 000 квартир.

За 10 месяцев жители больше 200 калужских домов получили доступ к интернету на такой высокой скорости, сообщили 2 ноября в МТС.

Гигабитная скорость теперь есть на Кубяке. А на Правом берегу высокоскоростным домашним интернетом обеспечили жильцов многоэтажек на улицах 65 лет Победы и Спартака.

Таких скоростей достигают за счет замены оборудования, а также прокладки новых оптоволоконных линий.

Гигабитный интернет подходит для семей, которые одновременно могут использовать 3-5 гаджетов. А различные семейные тарифы, которые включают интернет, мобильную связь, IP-телевидение и онлайн-кинотеатр, помогают экономить до 1000 рублей каждый месяц, рассказала директор МТС в Калужской области Александра Хахинова.