График работы поликлиник на ноябрьские праздники опубликовали в Калужской области

На длинных выходных, с 4 по 6 ноября, планового приема врачей в поликлиниках Калужской области не будет. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Кабинеты неотложной помощи будут открыты каждый день с 8:00 до 20:00.

Также по обычному графику работают стационары и скорая помощь.