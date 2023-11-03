В Калужской области вырос кадровый голод

За год в Калужской области увеличился кадровый голод. Если в прошлом сентябре на одну вакансию приходилось 4,1 резюме, то сейчас 2,8.

- Такое соотношение говорит о существенной нехватке кадров в регионе, - говорится в исследовании HeadHunter, опубликованном 3 ноября.

Больше всего сотрудников не хватает в автомобильном бизнесе, продажах, строительстве, а также среди рабочих специальностей.

А вот в развлечениях, массмедиа, маркетинге наоборот избыток специалистов – до 19 резюме на одну вакансию.