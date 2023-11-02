Колбаса, огурцы и помидоры больше всего подорожали в калужских магазинах

Опубликованы данные Калугастата о ценах в магазинах Калужской области.

За неделю, с 23 по 30 октября, больше всего подорожала вареная колбаса – на 10,3%.

Колбаса полукопченая и варено-копченая прибавила в цене 6,6%. Огурцы подорожали на 6,5%, помидоры – на 5,9%.

В то же время маргарин подешевел на 2,6%, бананы - на 2,5%.