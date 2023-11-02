14 молодым калужанам вручили паспорта

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Калуге Любовь Первова вручили паспорта 14 молодым калужанам. Торжественная церемония прошла в выставочном центре Калужского музея изобразительных искусств.

- Мы традиционно вручаем паспорта молодым калужанам накануне государственных праздников. Каждый раз нам хочется добавить значимости и торжественности этому моменту, чтобы ребята почувствовали себя частью нашей большой страны, росли настоящими патриотами, воспитывались в правильных традициях, заложенных нашими предками. Мы проводили церемонии в музее истории космонавтики, музее Жукова, краеведческом музее, а сегодня впервые вручаем паспорта в художественном музее, – прокомментировал Глава городского самоуправления Калуги.

Юрий Моисеев и Любовь Первова поздравили школьников с наступающим праздником, пожелали им счастья и успехов. После торжественной церемонии молодые калужане и их родители ознакомились с экспозицией музея.