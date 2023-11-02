Юрий Моисеев вручил медали победителям детского теннисного турнира

Первенство было организовано в рамках Российского теннисного тура. Участвовали в турнире 50 юных спортсменов из Калуги, Москвы, Обнинска, Тулы, Тюмени, Воронежа и Когалыма. Матчи проходили в двух возрастных подгруппах: 9 – 10 лет и до 15 лет, в одиночном и парном разрядах.

- Соревнования получились очень зрелищные и интересные. Поздравили и вручили медали победителям и призёрам. Пожелали всем участникам новых побед и спортивных достижений, целеустремлённости, уверенности, упорства в тренировках. С нетерпением ждем новых интересных матчей на теннисных кортах спортпарка «Калужники», – прокомментировал Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.