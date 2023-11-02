Калужская область получила 70 миллионов рублей на борьбу с диабетом

В этом году из бюджета РФ по проекту «Борьба с сахарным диабетом» направят 70 миллионов рублей на развитие эндокринологических центров и школ для людей, больных сахарным диабетом. Об этом рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша в четверг, 2 ноября.

Шапша рассказал, что в региональные больницы закупят новое оборудование для наблюдения за такими пациентами.

Распоряжение о выделении 3,6 миллиардов рублей регионам РФ на такие цели подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

