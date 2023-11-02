В Калужской области запатентовали ложку-гироскоп для людей с Паркинсоном

В Обнинске одна из компаний запатентовала ложку-гироскоп для людей с болезнью Паркинсона. Проект разработан при господдержке по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», сообщили в «Агентстве инновационного развития – центре кластерного развития Калужской области».

- Технический результат электронного столового прибора заключается в снижении колебаний ложки, вызванных тремором рук, что позволяет скорректировать движения человека при приёме пищи, - рассказали авторы проекта.

Также создан трекбол для людей с ДЦП. Это компьютерная мышка, которая создана для управления курсором в интерфейсе, которая позволит людям с ДЦП работать на компьютере даже одним пальцем руки.

Кроме того, разработано ультразвуковое устройство-насадка на тактильную трость для незрячих людей. Устройство разработано для ориентации в пространстве человека с нарушением зрительных функций. Оно обеспечивает быстрое и точное распознавание объектов окружающего пространства.