В Калужской области чиновники за копейки сдали в аренду 4 гектара земли и родник

В Барятинском районе местная администрация сдала в аренду 4 гектара сельскохозяйственных земель и родник «Святой источник» на 10 лет с арендной платой менее 3000 рублей в год. Прокуратура обратилась в суд, чтобы этот договор признали недействительным.

- В аренду переданы не только земли сельхозназначения, но и имеющие важнейшее социальное значение для местного населения, паломников, туристов, любителей природы восходящий Родник, часть акватории реки, включенной в государственный водный реестр, и ручей, в отношении которых ранее проводились мероприятия, направленные на их признание особо охраняемой природной территорией регионального значения, - пояснили в четверг, 2 ноября, в прокуратуре Калужской области.

Там также заявили, что органы местного самоуправления не наделены полномочиями сдавать в аренду водные объекты и земли водного фонда.