В Калуге назвали самые популярные имена детей

В Калуге за октябрь родились 344 ребенка. Среди них 188 мальчиков и 156 девочек, сообщили 2 ноября в городском загсе.

В пяти семьях на свет появились двойни. Чаще всего родителями становились калужане в возрасте от 30 до 34 лет.

Самыми популярными именами для мальчиков стали Михаил, Лев, Александр и Артем. Девочек чаще всего называли София, Виктория, Дарья и Алиса.