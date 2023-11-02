Калужская область увеличила экспорт сельхозпродукции в 3,3 раза

Калужская область увеличила поставки сельхозпродукции на внешние рынки в 3,3 раза. Об этом 1 ноября сообщил губернатор Владислав Шапша.

Экспортируются корма для животных, кондитерские изделия, продукты глубокой переработки пшеницы, белковые концентраты и другая продукция. Калужские товары поставляются более чем в 80 стран, объем экспорта в 2023 году достиг 43,5 миллиарда рублей

Как отметил Шапша, рост показателей произошел благодаря мерам господдержки.

- Организовали для наших предпринимателей форум «Вектор на экспорт. Делаем в Калуге. Продаем по всему миру», - сообщил губернатор. - Интерес большой, более 400 участников.