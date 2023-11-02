В Калуге родилась девочка-богатырь

Калужский перинатальный центр 1 ноября рассказал про рождение в нашем городе девочки с необычными габаритами. Она появилась на свет 5 октября с ростом 61 сантиметр и весом 5400 граммов.

- Гигантские размеры плода – достаточно редкое явление, - пояснили медики. - В среднем в год в роддоме рождается 10 малышей, чей вес превышает 5 килограмм.

Девочка-богатырь стала шестым ребенком в семье. Ее братья и сестры при рождении были поменьше - 3700, 3400, 4100, 5200 и 4400 граммов.

- Мама и малышка чувствуют себя хорошо и уже давно находятся дома в своей большой любящей семье! – рассказали в Перинатальном центре.