В калужском центре спасения животных «Феникс» перезимует бобренок

Несколько дней назад в калужский центр спасения диких животных «Феникс» привезли очередного подопечного. Им оказался хромающий бобренок.

Малыша нашли на предприятии в микрорайоне Северный в Калуге. Как рассказала руководитель центра Вероника Матюшина, его привезли замершим.

- Мы его отгорели, осмотрели. На лапе старый сросшийся перелом, он из-за него хромает, - рассказала Вероника.

До весны бобренок пробудет в центре, так как сейчас он не успеет сделать нору и запасти еду. Ну а в «Фениксе» он получает вкусную морковку и ветки.

Новому пациенту дали имя Никифор.