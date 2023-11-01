Порядок записи к врачам изменился в Калужской области

В Калужской области изменился порядок записи к врачам на Госуслугах и ресурсе регистратура40.рф. Через эти сайты можно попасть только к врачам 14 базовых специальностей, сообщил министр здравоохранения региона Константин Пахоменко.

Калужане могут записаться онлайн к терапевту, гинекологу, детскому хирургу, оториноларингологу, офтальмологу, педиатру, детскому психиатру, психиатру-наркологу, стоматологу, детскому стоматологу, стоматологу-терапевту, врачу общей практики, фтизиатру и хирургу.

- К узким специалистам запись ведет участковый терапевт, - заявил Пахоменко.