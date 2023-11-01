Вклады в банках стали выгоднее после повышения ключевой ставки

На прошлой неделе Центробанк России повысил ключевую ставку до 15%. Это привело к росту ставок по вкладам.

Банк ВТБ сообщил о среднем росте ставок по вкладам на 2,5 процентных пункта – с 12,5% до 15%. О повышении ставок до 14% ранее заявили «Сбербанк» и «Росбанк». Увеличатся ставки также в «Газпромбанке», «Совкомбанке» и банке «Открытие».

Эксперты заявляют, что доходность вкладов вырастет на 1%-1,4%. Ожидается, что к концу года объем рублевых вкладов в банках вырастет до 25,4 триллиона рублей.

Как отметила начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова, таких высоких ставок на рынке не было почти полтора года.

- Сейчас у потребителей есть возможность зафиксировать доходность по вкладу на длительную перспективу, когда ключевая ставка стабилизируется и вернется к меньшим значениям, - пояснила она.

По словам эксперта, жители России уже научились быстро и гибко реагировать на текущие изменения на финансовом рынке. В связи с этим ожидается рост спроса на вклады.