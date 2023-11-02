Стенд Калужской области на выставке «Россия» разместили в павильоне №75

В субботу, 4 ноября, в Москве на ВДНХ откроется международная выставка-форум «Россия». Стенд Калужской области будет находиться в павильоне №75, сообщил губернатор Владислав Шапша .

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