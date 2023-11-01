В Калуге мужчина отсудил у властей 150 тысяч рублей за упавшее на машину дерево

В областном центре провели расследование по факту причинения ущерба автомобилю. Об этом сообщили в среду, 1 ноября, в пресс-службе судов общей юрисдикции.

Было установлено, что в августе 2022 года на автомобиль "Форд" в районе улицы Московской упало дерево. Оно находилось на территории, прилегающей к участку.

Впоследствии была установлена вина горхозяйства в ненадлежащем содержании зеленых насаждений. Суд взыскал с Управления городского хозяйства города Калуги в пользу калужанина ущерб в размере 151 600 рублей.