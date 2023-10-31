В Калуге прошел педагогический форум

Педагогический форум прошёл в школе № 13. Организован он был педагогическим отрядом при Городской Думе. Участники обсудили семейные отношения и ценности на примере русских народных сказок, подготовили театральные мини-постановки. Также их ждали лекция семейного психолога Полины Гераськиной, занятия по тимбилдингу и тематические игры.
- Форум проходит в новом формате – в виде педагогической конференции. Участвуют в нём педагоги 13-й школы. Это одна из лучших школ города, она постоянно развивается, участвует в различных конкурсах и проектах. Педагогический коллектив школы имеет большой опыт работы с детьми разных возрастов. Педагогический отряд при Городской Думе также уже имеет немалый опыт проведения молодёжных и педагогических форумов. Уверен, конференция будет полезной для всех участников. Они получат возможность обменяться опытом, узнать много нового и интересного, – прокомментировал Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.
- Это было весело, содержательно и очень позитивно. Мы узнали об интересных практиках для привлечения внимания учеников, организации командной работы, вспомнили навыки создания школьных стенгазет и плакатов, посмотрели на многие вещи со стороны школьников. Многое из того что было показано на форуме мы сможем применить в своей работе, – поделились впечатлениями педагоги.
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