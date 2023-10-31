По всей Калуге расклеили листовки, рекламирующие наркомагазин

В областном центре на улицах Кирова, Ленина, Плеханова, Суворова и других появились привлекающие к себе внимание стикеры. При детальном рассмотрении оказалось, что это реклама нарко-шопа.



Мы обратились за комментариями к заместителю начальника отдела информации и общественных связей УМВД Сергею Муханову.



- Сотрудники наркоконтроля в курсе и ориентированы на установление лиц, причастных к этому, - рассказал Муханов.



Также он отметил, что на территории города периодически проводятся мероприятия, направленные на борьбу с подобной расклейкой.



В управлении по работе с населением нам ответили, что административная ответственность может быть применена в отношении лица, расклеивающего листовки, а установить его, как правило, невозможно.



Также мы обратились в управление городского хозяйства. Там пояснили, что на территории Калуги работы по удалению несанкционированных листовок возлагается на собственников, владельцев и пользователей зданий, а также на УК.



Если управляшки и собственники не принимают никаких мер, то им будет грозить административное наказание и штраф в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей, на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

На постоянной основе членами административных комиссий г. Калуги, в том числе сотрудниками структурных подразделений Городской Управы, проводится осмотр вышеуказанных объектов по выявлению информационных материалов, имеющих признаки распространения рекламы наркотического содержания. В случае выявления ответственные лица уведомляются о необходимости немедленного их устранения, - рассказали в управлении.



Мы стали свидетелями того, как местные жители сами уничтожают QR коды на таких листовках. Наклейки довольно яркие, поэтому привлекают к себе внимание.



А вы видели такие стикеры на улицах Калуги?