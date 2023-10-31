Калужане собрали 100 000 рублей для помощи 14-летней девочке

В Калуге в рамках благотворительного забега «Мы вместе» собрали около 100 000 рублей для помощи 14-летней Варе Власовой.

Девочка победила рак крови, прошла лучевые терапии, пересадку костного мозга и много лет борется с последствиями операции.

- До 31 октября за 30-минутные занятия на беговой дорожке или велотренажере в кардиозоне Дворца спорта «Центральный» принимались пожертвования от всех неравнодушных, - рассказали во вторник в Минспорта Калужской области. - Минимальная сумма пожертвования – 200 рублей. Были и те, кто жертвовал большие суммы.