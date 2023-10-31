Прокуратура организовала проверку информации о загрязнении Яченского водохранилища

После нашей публикации калужская природоохранная прокуратура проверила информацию о сбросе канализационных стоков в калужское Яченское водохранилище. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства во вторник, 31 октября.



Было установлено, что загрязнение произошло из-за аварии на коллекторе канализационной системы города.



По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.



Софья Фирсова, Фото: пресс-служба прокуратуры Опубликовано: 31.10.2023 13:32 160