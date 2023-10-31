Tele2 запускает экосистему здоровья с 8 программами для ЗОЖ и красоты

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Tele2 и группа компаний BestDoctor разработали новый продукт – «Экосистему здоровья». Это портал, где абонент Tele2 может выбрать одну из восьми программ для заботы о своем здоровье. В каждую программу входят консультация врачей, рекомендации по физическим нагрузкам, рациону питания и целый набор скидок от партнеров – экспертов в области здоровья и красоты. Предложение ориентировано на реальные потребности клиентов Tele2.
Восемь программ «Экосистемы здоровья» включают: «Контроль веса», «Укрепление мышц», «Активный спорт», «Стресс контроль», «Бьюти», «Здоровое сердце», «Интимное здоровье» и «Здоровый ребенок». Оздоровительный курс рассчитан на 45 дней: клиент Tele2 может посетить двух врачей BestDoctor, а третьего – со скидкой 10%, сдать анализы со скидкой 10% и получить набор с персональными предложениями от партнеров.
Услуги консультаций в рамках совместной программы оказывают специалисты BestDoctor различных специальностей: от диетологов до психологов. Если врач не подойдет, абоненты Tele2 всегда могут заменить доктора, чтобы получить максимально полезную и комфортную помощь. Стоимость программ зависит от наполнения и специализации, а цена общего курса обходится клиентам выгоднее, чем самостоятельный поход к каждому врачу по отдельности.
Чтобы воспользоваться предложением, клиентам Tele2 необходимо выбрать подходящую программу на сайте, скачать приложение BestDoctor и активировать промокод, который придет на указанную электронную почту.
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