В Калуге вспомнили жертв политических репрессий

В понедельник, 30 октября, у мемориала на Золотой аллее в Калуге люди собрались, что вспомнить жертв политических репрессий. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников.

- Возложили цветы, зажгли поминальные лампады и свечи, - прокомментировал Зельников. - Самой старшей из пришедших исполнилось 95 лет. Священники отслужили панихиду. Все вместе пропели «Вечную память» невинно пострадавшим. Помянули усопших. Рассказал собравшимся об истории создания калужского мемориала.

Обращение в связи с Днем памяти жертв политических репрессий опубликовал также губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- Историю невозможно переписать, но признать ошибки прошлого и восстановить справедливость для невинно осужденных необходимо, - заявил, в частности, глава региона. - Никакие политические цели не могут быть выше ценности человеческой жизни.