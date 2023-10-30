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Россияне назвали перспективными платежные стикеры

Опубликовано: 30.10.2023 12:53 0 67
Россияне назвали перспективными платежные стикеры

В понедельник, 20 октября, опубликованы результаты опроса жителей России о платежных стикерах c NFC-чипом. Уже пользуются этой технологией или готовы использовать 34% респондентов, следует из данных ВТБ и банка «Открытие».

18% россиян знают о существовании платежных стикеров c NFC-чипом, которые предлагают некоторые банки. «Что-то слышали» о платежных стикерах еще 42% респондентов. 40% ничего об этом не знают.

Не готовы пользоваться платежными стикерами 34%.

Больше всего доверяют этой технологии в Приволжском федеральном округе, меньше всего – в Сибири.

Стикеры россияне готовы использовать как альтернативу платежным системам Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay.

Чаще всего стикер размещают под чехол телефона, на оборотной стороне смартфона или в кошельке.

Как прокомментировал директор департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Ростислав Яныкин, сейчас в России безналичным путем совершается около 78% покупок.

- После отказа западных игроков работать на нашем рынке банковский сектор должен был вернуть клиентам привычный и удобный способ бесконтактной оплаты, - пояснил эксперт. - Поэтому крупные игроки рынка стали предлагать альтернативу пластиковым картам – стикеры.

Опубликовано: 30.10.2023 12:53 0 67
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