Россияне назвали перспективными платежные стикеры

В понедельник, 20 октября, опубликованы результаты опроса жителей России о платежных стикерах c NFC-чипом. Уже пользуются этой технологией или готовы использовать 34% респондентов, следует из данных ВТБ и банка «Открытие».
18% россиян знают о существовании платежных стикеров c NFC-чипом, которые предлагают некоторые банки. «Что-то слышали» о платежных стикерах еще 42% респондентов. 40% ничего об этом не знают.
Не готовы пользоваться платежными стикерами 34%.
Больше всего доверяют этой технологии в Приволжском федеральном округе, меньше всего – в Сибири.
Стикеры россияне готовы использовать как альтернативу платежным системам Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay.
Чаще всего стикер размещают под чехол телефона, на оборотной стороне смартфона или в кошельке.
Как прокомментировал директор департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Ростислав Яныкин, сейчас в России безналичным путем совершается около 78% покупок.
- После отказа западных игроков работать на нашем рынке банковский сектор должен был вернуть клиентам привычный и удобный способ бесконтактной оплаты, - пояснил эксперт. - Поэтому крупные игроки рынка стали предлагать альтернативу пластиковым картам – стикеры.
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