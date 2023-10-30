Заболеваемость ОРВИ в Калужской области снизилась на 8,3%

За неделю, с 23 по 29 октября, в Калужской области 7965 человек обратились к врачам по поводу ОРВИ. Это на 8,3% меньше, чем за предыдущие семь дней, сообщили в понедельник в региональном управлении Роспотребнадзора.

При этом заболеваемость остается выше эпидемического порога на 15,5%. Показатели превышены у взрослых, а вот дети наоборот стали болеть меньше.

Почти 66% всех случаев ОРВИ пришлись на Калугу. Пациентов за неделю стало больше на 2,2%. Средние значения предыдущих лет превышены на 75,3%.

В больницы с ОРВИ госпитализировали 35 жителей Калужской области.