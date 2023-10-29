«Вода текла, как из крана»: многодетная семья из Калужской области осталась без отопления

В наш чат-бот обратной связи с криком о помощи обратилась жительница поселка Куровской. Женщина недавно взяла квартиру в ипотеку на улице Мира, дом 17.
- Зайдя в квартиру сразу обнаружили течь под полом, вызвали сотрудников управляющей компании, те перекрыли отопление в доме, и сказали предоставить доступ к трубам, так как в доме нет подвала. 24 октября мы вскрыли полы, тем самым предоставив доступ к трубам, - рассказала женщина. - После этого мы сразу позвонили в УК и сообщили, что доступ предоставили.
По словам нашей читательницы, трубы заменили только 27 октября. Работы закончили в 2 часа ночи. При замене основных труб рабочие повредили трубу, ведущую к радиатору.;
- Вода текла, как из крана, - возмущается хозяйка квартиры. - От давления лопнула еще одна труба, сотрудник УК временно устранил течь с помощью жгута, пообещав позвонить директору и посоветовав оставить заявку о протечке в квартире.;
Женщина утверждает, что сразу позвонила диспетчеру и рассказала о случившемся. Придя домой, она обнаружила, что большая часть радиаторов в доме холодные. Она повторно позвонила в УК и рассказала, что батареи завоздушены.;
По словам обратившейся, после оставленной заявки к многодетной семье рабочие так и не приехали. Женщина находится в отпуске по уходу за ребенком и не может позволить себе съемное жилье.
- Я не могу даже ремонт начать, пока не решится вопрос с отоплением. Поклеить обои невозможно, они все отвалятся, полы тоже не можем сделать, так как неизвестно полезут сотрудники УК ещё туда или нет, - подытожила читательница.;
Мы будем следить за ситуацией и обратимся к данной управляющей компании за комментариями.
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