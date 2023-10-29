В Калуге поисковый отряд «ЛизаАлерт» проведет встречу с будущими волонтерами

В субботу, 4 ноября, в 11:00 поисковый отряд «ЛизаАлерт» проведет встречу с желающими присоединиться к отряду в Калуге.



Обучение предназначено для тех, кто хочет узнать, с чего начинается поиск людей, как на него попасть, ознакомиться с основами поисковой работы и научиться пользоваться оборудованием.



Встреча пройдет рядом велопрокатом около Бора. Координаты: 54.517720, 36.202821.



На мероприятие рекомендуют быть в удобной одежде и крепкой высокой обуви.



Для участия необходимо заполнить форму: https://forms.gle/oyr6N59xuHe4pPsH6

Софья Фирсова, Опубликовано: 29.10.2023 15:44 293