В ноябре калужане отдохнут больше, чем обычно

Жители Калужской области, как и все россияне, в ноябре отдохнут на один день больше. Выходные, связанные с празднованием Дня народного единства, продлятся три дня.



Вся страна будет отдыхать 4, 5, 6 ноября. В пятницу, 3 ноября, рабочий день сократили на час.





Софья Фирсова, Фото: РИЦ Боровского района Опубликовано: 29.10.2023 10:27 935