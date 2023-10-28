В Калуге повысили цены на бочковое молоко на 10%

Городская управа Калуги разрешила торговцам бочковым молоком поднять цены на 10% - с 50 до 55 рублей за литр. Соответствующее постановление городской голова Дмитрий Денисов подписал 26 октября.

При этом предприниматели по-прежнему не будут платить арендную плату.

Напомним, прошлой весной губернатор Калужской области Владислав Шапша потребовал снизить цену на молоко в бочках до 50 рублей. Это было сделано за счет отмены арендной платы за размещение нестационарных объектов.

Согласно новому постановлению, такие условия будут действовать до 31 октября 2024 года.