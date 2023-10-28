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Жители Калуги жалуются на отсутствие вакцины от кори, краснухи и паротита

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.10.2023 07:00 0 278
Жители Калуги жалуются на отсутствие вакцины от кори, краснухи и паротита

В пятницу, 27 октября, жительница Калуги пожаловалась в соцсетях на отсутствие комбинированных прививок от кори, краснухии и паротита в поликлинике на Правом берегу.

По словам женщины, такая ситуация наблюдается уже четыре месяца.

- Страшно за здоровье ребенка, так как осенью-зимой начинаются вспышки этих болезней! – бьет тревогу калужанка.

На публикацию отреагировали в министерстве здравоохранения Калужской области.

- Вакцину от кори, краснухи, паротита ожидаем до конца ноября, - заявили в министерстве. - Эти вакцины входят в национальный календарь прививок и поставляются нам Минздравом РФ. К сожалению, на сроки поставки мы повлиять не можем.

Ранее в Калуге также сообщали о проблемах с поставками лекарства от астмы.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.10.2023 07:00 0 278
Тэги: общество здравоохранение дети
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