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Стало известно, к чему приведет рост ключевой ставки

Опубликовано: 27.10.2023 17:10 0 681
Стало известно, к чему приведет рост ключевой ставки

В пятницу, 27 октября, Банк России повысил ключевую ставку до 15%. Такое решение может стать выгодным для россиян.

За последние три месяца ключевая ставка выросла в два раза – с 7,5% до 15%.

Ожидается, что курс на ужесточение денежно-кредитным политики будет неизменным еще от полугода до года.

С ростом ключевой ставки продолжат расти ставки по накопительным счетам. Накопления на счетах россиян по итогам года могут вырасти примерно на 25% - до 25,4 триллиона рублей.

Решение Центробанка прокомментировала начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова. По ее словам, в условиях высокой конкуренции банки будут запускать новые промо-предложения и рекламные акции.

- При этом банки будут активно продвигать максимальные доходности на «длинных» сроках - 2-3 года, - пояснила эксперт.

По ее словам, жители России уже научились рационально реагировать на стремительно меняющуюся конъюнктуру рынка.

Если ставки сохраняются или растут, люди оставляют деньги на длительные сроки с максимальной доходностью. Если ожидается рост ставок, то россияне предпочитают короткие вклады, чтобы потом переложить деньги.

Опубликовано: 27.10.2023 17:10 0 681
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