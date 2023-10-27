Стекло, сквозь которое видно дорогу

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В день автомобилиста, отмечаемый в конце октября, стоит обратить внимание на компании, которые работают для того, чтобы люди с удовольствием ездили на автомобильном транспорте.

Любой водитель подтвердит, что качество автомобильного стекла — ​важный компонент комфорта и безопасности на дороге.

Над этой важной составляющей автотранспорта работают в Калужской области. В нашем регионе расположено одно из крупнейших предприятий, выпускающих автомобильные стёкла, — ​компания «ФУЯО Стекло Рус».

Компания «ФУЯО Групп» в настоящее время является одним из лидеров по производству стёкол в мире. Заводы компании расположены по всему Китаю, в таких городах, как Чанцин, Фуцинь, Чунцин и Шанхай. Также имеется производство в США, а теперь уже и в России, в нашем родном городе — ​Калуге.

В нашем регионе китайский бренд представляет компания «ФУЯО Стекло Рус». Она продает продукцию как на заводы-автопроизводители, так и в крупнейшие дилерские центры.

На данный момент компания большое внимание уделяет внутреннему российскому рынку. Это значит, что все автовладельцы теперь могут использовать автомобильное стекло от одного из мировых лидеров.

Завод производит стекло для любых автомобилей: отечественных, азиатских, европейских, для самых современных и возрастных, пассажирских и грузовых. Стекло «Фуяо», поставляемое на конвейер и как запасная часть для ремонта, выпускается из одних и тех же материалов, на одном оборудовании и одними специалистами.

Среди отличительных особенностей компании стоит отметить высокое качество, которое подтверждено ведущими автопроизводителями, с которыми «ФУЯО Стекло Рус» сотрудничает, адекватные цены и возможность выпускать стекло в полной комплектации.

Конкуренция в этой сфере экономики серьёзная, но компании «ФУЯО Стекло Рус» удаётся не только держать свой бизнес на хорошем счету, но и развиваться в сегодняшних нелёгких мировых условиях. В последнее время в цехах заводов компании осваивают новые виды продукции: стекло с проекцией, стекло для китайских автомобилей, которых становится все больше.

Сегодня компания выпускает более 6000 видов стекла.

«ФУЯО Стекло Рус» работает в Калужской области уже 10 лет. Юбилей компания отметила в начале сентября 2023 года. А несколькими днями позднее производитель автомобильных стёкол был признан одним из лучших работодателей года.

Сегодня на калужском предприятии трудится около 600 человек и есть открытые вакансии. Там готовы обучать, всегда рады новым грамотным кадрам, желающим работать и развиваться в производстве.

Г. Калуга, 1-й Автомобильный проезд, 6.

Отдел персонала: 8 (4842) 90-96-13.

ООО «Фуяо Стекло Рус».

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