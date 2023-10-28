Средняя зарплата в Калужской области снизилась до 62615 рублей

Опубликованы новые данные о средней зарплате в Калужской области. Калугастат на днях представил отчет о доходах за август.

Средняя начисленная зарплата в нашем регионе в организациях, где больше 15 сотрудников, составила 62 615 рублей.

Это на 3,3% меньше, чем в июле, но на 15,8% больше, чем в августе 2022 года.

Среди отраслей экономики наибольший доход в «профессиональной, научной и технической деятельности» – 91 754, а также в финансах и страховании – 83 398 рублей.