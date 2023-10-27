75 успешных лет прошли, а дальше будет еще лучше

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ООО «Научно-производственное предприятие «35-й Механический завод» наши читатели называют одним из самых узнаваемых брендов региона не первый раз. И в этом году сделали это снова.

В целом 2023 год для одного из старейших производств Калуги оказался весьма богатым на признание калужан. Помимо премии «Калужский бренд — ​2023» 35-й Механический завод получил звание «Работодатель года». Это еще одна премия, которая вручается по итогам народного голосования.

Так что выбор предприятия еще и калужским брендом неудивителен. Все-таки подобного звания может добиться только такая организация, в которой людям комфортно работать, и они не стесняются об этом заявлять в открытую.

Круглая дата

ООО «Научно-производственное предприятие «35-й Механический завод» расположено на площади 14 гектаров, на которых развернулось внушительное производство технологичного нефтегазового оборудования: комплексные воздухоочистительные устройства и системы выхлопа газоперекачивающих агрегатов, крупнотоннажные сепараторы, пылеуловители, емкости, печи нагрева газа и колонны.

В этом году 35-й Механический завод празднует 75-летие. Свою историю он начал в 1948 году с ремонта техники для строительства аэродромов. А в 1963-м стал оборонным предприятием, что придало ему мощный импульс развития.

В тяжелые для России девяностые годы завод сумел сохранить производство, несмотря на то, что они закрывались по всей стране. А с 2006 года на базе организации было сформировано крупное научно-­производственное предприятие, которое мы знаем и по сей день как ООО «Научно-­производственное предприятие «35-й Механический завод».

В центре его внимания сегодня — ​это выпуск продукции для газотранспортной и нефтегазодобывающей отраслей промышленности.

Кроме того, завод занимается и научной деятельностью. Здесь ежедневно проводятся высокопрофессиональные исследования и разработки, которые позволяют повысить качественные показатели выпускаемой продукции.

Развитие центров газодобычи

На калужском предприятии создаются около 100 наименований продукции разной сложности. Основные заказчики и партнеры завода — ​ПАО «Газпром» и его дочерние предприятия.

Калужская продукция используется в развитии новых центров газодобычи страны, в том числе в таком масштабном проекте, как магистральный газопровод «Сила Сибири».

Сотрудники 35-го Механического завода участвуют в подборе и проектировании оборудования и для новых перспективных инвестиционных проектов ПАО «Газпром».

Продукция калужан поставляется на предприятия Сибири и Дальнего Востока России. Она эксплуатируется на Ковыктинском и Чаяндинском нефтегазоконденсатных месторождениях, на Сахалине и в других уголках нашей великой страны.

Будет только лучше

В будущее руководство ООО «Научно-­производственное предприятие «35-й Механический завод» смотрит с большим позитивом. Западные санкции и многократно возросшая в связи с ними роль импортозамещения открывают для предприятия новые возможности, и оно намерено воспользоваться ими по полной.

Благо у калужан есть для этого все необходимое. Квалифицированные инженерные и рабочие кадры, технический и научный потенциал, комплекс оборудования, которое позволяет осуществлять полный технологический цикл производства сложных изделий, дают 35-му Механическому заводу все поводы для оптимизма в вопросах производства высококачественной продукции.

Обеспеченность же предприятия заказами на годы вперед гарантирует заводу финансовую устойчивость, а его работникам — ​достойную оплату за свой профессиональный труд.

Г. Калуга, ул. Тульская, 128.

+7 (4842) 719-802

https://mz35.ru

ООО «НПП «35-й Механический завод».

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