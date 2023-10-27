75 успешных лет прошли, а дальше будет еще лучше

erid:LdtCKg9Kz
ООО «Научно-производственное предприятие «35-й Механический завод» наши читатели называют одним из самых узнаваемых брендов региона не первый раз. И в этом году сделали это снова.
В целом 2023 год для одного из старейших производств Калуги оказался весьма богатым на признание калужан. Помимо премии «Калужский бренд — 2023» 35-й Механический завод получил звание «Работодатель года». Это еще одна премия, которая вручается по итогам народного голосования.
Так что выбор предприятия еще и калужским брендом неудивителен. Все-таки подобного звания может добиться только такая организация, в которой людям комфортно работать, и они не стесняются об этом заявлять в открытую.
Круглая дата
ООО «Научно-производственное предприятие «35-й Механический завод» расположено на площади 14 гектаров, на которых развернулось внушительное производство технологичного нефтегазового оборудования: комплексные воздухоочистительные устройства и системы выхлопа газоперекачивающих агрегатов, крупнотоннажные сепараторы, пылеуловители, емкости, печи нагрева газа и колонны.
В этом году 35-й Механический завод празднует 75-летие. Свою историю он начал в 1948 году с ремонта техники для строительства аэродромов. А в 1963-м стал оборонным предприятием, что придало ему мощный импульс развития.
В тяжелые для России девяностые годы завод сумел сохранить производство, несмотря на то, что они закрывались по всей стране. А с 2006 года на базе организации было сформировано крупное научно-производственное предприятие, которое мы знаем и по сей день как ООО «Научно-производственное предприятие «35-й Механический завод».
В центре его внимания сегодня — это выпуск продукции для газотранспортной и нефтегазодобывающей отраслей промышленности.
Кроме того, завод занимается и научной деятельностью. Здесь ежедневно проводятся высокопрофессиональные исследования и разработки, которые позволяют повысить качественные показатели выпускаемой продукции.
Развитие центров газодобычи
На калужском предприятии создаются около 100 наименований продукции разной сложности. Основные заказчики и партнеры завода — ПАО «Газпром» и его дочерние предприятия.
Калужская продукция используется в развитии новых центров газодобычи страны, в том числе в таком масштабном проекте, как магистральный газопровод «Сила Сибири».
Сотрудники 35-го Механического завода участвуют в подборе и проектировании оборудования и для новых перспективных инвестиционных проектов ПАО «Газпром».
Продукция калужан поставляется на предприятия Сибири и Дальнего Востока России. Она эксплуатируется на Ковыктинском и Чаяндинском нефтегазоконденсатных месторождениях, на Сахалине и в других уголках нашей великой страны.
Будет только лучше
В будущее руководство ООО «Научно-производственное предприятие «35-й Механический завод» смотрит с большим позитивом. Западные санкции и многократно возросшая в связи с ними роль импортозамещения открывают для предприятия новые возможности, и оно намерено воспользоваться ими по полной.
Благо у калужан есть для этого все необходимое. Квалифицированные инженерные и рабочие кадры, технический и научный потенциал, комплекс оборудования, которое позволяет осуществлять полный технологический цикл производства сложных изделий, дают 35-му Механическому заводу все поводы для оптимизма в вопросах производства высококачественной продукции.
Обеспеченность же предприятия заказами на годы вперед гарантирует заводу финансовую устойчивость, а его работникам — достойную оплату за свой профессиональный труд.
Г. Калуга, ул. Тульская, 128.
+7 (4842) 719-802
https://mz35.ru
ООО «НПП «35-й Механический завод».
Реклама.
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]
Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.