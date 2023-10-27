В этом году наши читатели выбрали «Брендом года» калужскую клинику МЕДИКПРО.

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МЕДИКПРО — клиника, где можно пройти УЗИ‑обследование на аппарате экспертного уровня, ЭКГ, сдать все необходимые анализы, обратиться за справкой для бассейна, записаться к врачу-терапевту, эндокринологу или колопроктологу.
Комфорт на приеме
Среди пациентов МЕДИКПРО не только калужане, сюда приезжают даже из соседних Тульской и Московской областей. Медики говорят, что наиболее востребованный специалист клиники — это проктолог: сегодня проктологические заболевания сильно помолодели и встречаются достаточно часто. Виной всему малоподвижный образ жизни, длительное сидение на унитазе с телефоном, фастфуд, чрезмерные нагрузки, подъем тяжестей и, конечно, наследственность. При этом многие люди оттягивают визит к врачу из-за стеснения и неловкости, боятся неприятных ощущений и грубого обращения. Это все стереотипы. Да, проктологические заболевания неприятны, но в МЕДИКПРО используют современные методики, которые делают посещение врача комфортным. Обследование проводится безболезненно. Пациент лежит на левом боку, потому что в таком положении происходит расслабление мышц, в одноразовых шортах. С помощью видеодиагностической стойки врач деликатно, без резких движений проводит обследование. Отношение здесь к пациентам человеческое, доброе, поэтому и записываются многие.
Не запустить болезнь
В МЕДИКПРО принимает врач-колопроктолог Тимур Шабанов — специалист с большим опытом. Уже почти 20 лет он занимается диагностикой и лечением проктологических заболеваний, умеет найти нужные слова и подход к каждому больному. Люди часто советуют этого доктора своим родным и знакомым.
Как рассказал Тимур Акифович, чаще всего к нему обращаются пациенты с геморроем. Осенью и весной идет всплеск язвенных колитов. Встречаются полипы и, хотя и редко, онкология — ее важно не пропустить на раннем этапе. Кроме того, проктолог занимается лечением свищей, анальных трещин, кондилом, заболеваний прямой кишки. На ранних стадиях, когда только появляется дискомфорт в перианальной области, болезни легче поддаются лечению. Если проблему запустить, можно получить серьезные осложнения — кровотечение, сильную боль, выпадение геморроидальных узлов, воспаление и в ряде случаев даже онкологию.
Победить геморрой
Лечение всегда подбирается индивидуально. Если врач видит, что консервативные методы не дадут результата, в МЕДИКПРО применяют щадящие, не травмирующие технологии, например инновационную методику HeLP и HAL-RAR — операции на австрийском оборудовании по избавлению от геморроя за час. Давно освоили и успешно применяют здесь и энергетическую платформу Valleylab FT10 с технологией LigaSure и ультразвуковой скальпель Ethicon Harmonic G11: система позволяет быстро запаивать кровеносные сосуды без повреждения окружающих тканей, операция проходит бескровно, после операции — минимальный болевой синдромом.
Важно быть более внимательным к своему организму, после 40 лет раз в год проходить профилактическое обследование, а при любом, даже незначительном дискомфорте сразу обращаться к врачу.
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