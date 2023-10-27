Бетонных дел мастера

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Лауреатом ежегодной премии «Бренд года – 2023» стала компания «Полигон ЖБЦ».

Жители Калуги и области отдали свои голоса за это предприятие, продукцию которого невозможно недооценить.

Без бетона и ЖБИ сегодня не поднимется ввысь ни одно здание. Однако среди ряда компаний, производящих бетонные и железобетонные конструкции и изделия, люди отдали предпочтение именно «Полигону ЖБЦ».

Мы выяснили, в чем секрет востребованности предприятия и как ему удается не только держаться на плаву, но и развиваться в сегодняшних нелегких условиях.

Мы основа любой стройки

С момента изобретения бетона в 1796 году он прочно занял основную нишу среди строительных материалов. Пока возводятся дома, потребность в нем не исчезнет. Однако именно «Полигону ЖБЦ» удается стабильно получать заказы, расширять клиентскую базу, да еще и завоевывать уважение и любовь простых людей.

— Мы надежны — это самое главное, — ​говорит генеральный директор ООО «Полигон ЖБЦ» почетный строитель России Владимир Макаричев. — ​Ответственность перед заказчиком и перед своим коллективом для нас самый важный приоритет.

Подтверждение слов генерального директора о надежности поставщика — факты. Именно продукция «Полигона ЖБЦ» служит людям и в микрорайоне Кошелев-­проект, и ряде других ЖК Калуги. Рабочие и сотрудники компании приложили руки к строительству практически всех школ города за последние несколько лет.

— Мы поставляли свои изделия на строительство школ в Веснушках, на Правобережье, в микрорайоне Кубяка, на Байконуре, — ​рассказывает заместитель генерального директора по развитию производства ООО «Полигон ЖБЦ» Иветта Самохатка. — ​Кроме этого, наш бетон держит стены новых школ в Кондрово и Медыни, ряде детских садов. Более того, строящийся в центре Калуги новый ТЮЗ будет стоять на наших сваях.

Компания сегодня имеет сформированный на будущее пакет заказов. Однако на «Полигоне ЖБЦ» не почивают на лаврах, прекрасно понимая всю сложность сегодняшней ситуации. Здесь постоянно ищут новых клиентов. Политика максимальной комфортности и договороспособности позволяет успешно расширять список покупателей.

Развивается и производство. Сегодня в планах компании — строительство новой линии, которая закроет нехватку в Калужской области пустотелых бетонных перекрытий для строительства домов. Сейчас эти изделия в регионе не выпускаются и их приходится привозить из соседних областей.

Когда коллектив как одна семья

Слово в компании держат не только перед заказчиками, но и перед своими сотрудниками. За все время существования предприятие никогда не задерживало заработную плату. Стабильность в финансовом плане позволяет сохранять коллектив, однако сегодня при кадровом голоде во многих областях — ​строительство в том числе — ​одной зарплатой людей не удержишь.

Сегодня количество сотрудников «Полигона ЖБЦ» составляет около ста, причем, как рассказали в руководстве компании, более 80 % из них трудится на производстве долгие годы. Есть даже такие, кто вместе с «Полигоном ЖБЦ» все годы существования компании. Сформировались и рабочие династии.

— Василий Будковский работал у нас долгие годы, а не так давно пришел к нам и его сын, — ​рассказывает Иветта Самохатка. — ​Семья Сарайкиных тоже уже жизни без нашей компании не представляет.

Как это ни покажется фантастическим, но в компании до сих пор существует практика выдачи путевок в санатории и дома отдыха рабочим и сотрудникам за счет предприятия.

— Наши люди ездят отдыхать в Пятигорск, на Черноморское побережье, в Белоруссию недавно отправляли ребят, — ​поясняет заместитель генерального директора ООО «Полигон ЖБЦ» Сергей Макаричев. — ​Как в старые добрые времена, предприятие оплачивает эти поездки. Также на предприятии ежемесячно производятся выплаты работникам, имеющим детей в возрасте до 7 лет.

Постоянны на предприятии и выплаты премий ко Дню строителя, под Новый год. Подарки детям сотрудников — ​тоже неотъемлемый атрибут праздников.

— Мы даже не считаем это чем-­то выдающимся, — ​поясняет Владимир Макаричев. — ​Так было и так будет. И двери предприятия всегда открыты для тех, кто умеет и любит работать.

ООО «Полигон ЖБЦ»

г. Калуга, ул. Московская, 290

8 (4842) 55-97-18, 50-60-35

e-mail: [email protected]

poligon-kaluga.ru

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