Академия Светланы Тальяновой: достичь совершенства

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Большой опыт участия в профессиональных соревнованиях и громкая победа на чемпионате мира задали новое направление работы

Калужанка Светлана Тальянова — известный парикмахер, VIP-стилист и визажист, 30 лет в професии, 8 лет стажа преподавания. Ее имя давно стало брендом в индустрии красоты страны, а теперь и мира. Синонимом высокого уровня профессионализма.

В сентябре 2023 года в Париже Светлана взяла золотую медаль на чемпионате мира по парикмахерскому искусству, доказав, что талант калужанки достоин всемирного признания.

Академия красоты Светланы Тальяновой

Где творит искусный парикмахер? В Калуге уже восемь лет работает Академия красоты Светланы Тальяновой. Салон, безусловно, держит марку высококлассного уровня сервиса.

В окружении красоты и эстетики здесь создаются незабываемые образы. Расположенный в центре города, салон состоит из трех просторных залов и дополнительно оборудованного вип-зала, где клиентов принимает уже сама Светлана.

Многообразие видов парикмахерских услуг, маникюр и педикюр, макияж и другое: здесь есть все, чтобы достичь совершенства.

Учиться мастерству у чемпиона

На базе салона Светланы Тальяновой работает Академия красоты. Здесь можно получить профессию парик­махера, мастера ногтевого сервиса, пройти курсы по макияжу, стрижкам, колористике и прическам.

Обучение проходит на протяжении всего года. Группы небольшие, от 3 до 7 человек, длительность курсов – от полутора до трех месяцев.

— В сентябре у нас стартовало очередное обучение, набрана группа из семи человек. Все умные, талантливые, жадные до знаний, перспективы отличные, — говорит Светлана. — Шанс освоить профессию есть у всех. Бывает так, что менее талантливый, но очень трудолюбивый добивается в итоге гораздо больших успехов.

По окончании обучения в Академии красоты мастерам выдается сертификат или свидетельство государственного образца.

Создание сборной Калужской области

Светлана признается, что готова взяться за другой масштабный проект — сформировать и подготовить сборную команду парикмахеров Калужской области для участия в межрегиональных профессиональных конкурсах.

— Меня трудности в свое время не останавливали, а только закаляли, — признается Светлана Тальянова. — Теперь я могу направлять, тренировать, быть наставником. Набором парикмахеров в сборную региона я займусь сразу после судейства на чемпионате России по парикмахерскому искусству.

Успешный опыт наставничества уже есть за спиной Светланы. Ее ученики занимали призовые места в Москве. Калужанка точно знает, как выступить парикмахеру, чтобы работа покорила жюри.

Приглашаем вас по адресу:

г. Калуга, ул. Московская, 63

8 980 714 8888, 8 910 708 9192

ИП Тальянова С.В.