Газэнергобанк вновь «Калужский бренд года»

erid: LdtCKThkQ

Газэнергобанк (Банковская группа Синара) в очередной раз признан «Калужским брендом года» редакцией газеты «Комсомольская правда» — Калуга».

По результатам опросов и голосования среди калужан, которые проводились в течение года, Газэнергобанк стал одним из лидеров среди финансовых и страховых учреждений Калужской области. В 2023 году Газэнергобанк подтвердил звание «Калужский бренд года» в четвертый раз.

— Мы с удовольствием принимаем участие не только в развитии доступности финансовых услуг родного региона, но и в различных социальных инициативах. Приятно, что жители области, наши клиенты это видят и высоко оценивают нашу работу. Мы, в свою очередь, будем стремиться и дальше поддерживать статус, оправдывая доверие калужан, — ​комментирует Председатель Правления Газэнергобанка Елена Жукова.

Уже много лет Газэнергобанк предлагает линейку современных банковских продуктов и сервисов, проводит акции с розыгрышами призов среди клиентов. Внимателен банк и к своим сотрудникам: на постоянной основе внедряются передовые практики работы с персоналом, совершенствуется система обучения и развития компетенций сотрудников. Сотрудники банка регулярно проводят уроки финансовой грамотности для калужан — ​школьников и студентов. Более 15 лет Газэнергобанк поддерживает детский дом-интернат для детей с дефектами умственного развития в поселке Полотняный Завод Калужской области. Благодаря финансовой поддержке банка сделан ремонт отделения интенсивного ухода за лежачими детьми, обустроен сквер на территории, бассейн для летнего отдыха, закуплены станки для мастерской.

В домашнем регионе — ​Калужской области — Газэнергобанк реализует социально значимые программы в области здравоохранения и образования, спорта и культуры. С 2015 года Газэнергобанк является генеральным партнером футбольного клуба «Калуга». В ходе проекта «Повседневная благотворительность» регулярно оказывается поддержка Калужской областной клинической детской больнице (КОКДБ): осуществляются поставки мебели и нового медицинского оборудования для лечения детей со злокачественными опухолями центральной нервной системы.

При поддержке Благотворительного фонда «Синара» в Калужском регионе с 2021 года Газэнергобанк вместе с заводами «Калугапутьмаш», «Ремпутьмаш», «Людиновский тепловозостроительный завод» реализует профориентационный проект «Точка опоры». Уже четвертый год подряд учащиеся старших классов из 25 школ: 19 в Калуге и шести в Людиново — знакомятся с востребованными рабочими специальностями на промышленных предприятиях и профессиональными возможностями современных специалистов в банковской сфере. С конца сентября и до середины ноября более 2000 школьников посетят предприятия Группы Синара в рамках проекта.

г. Калуга, ул. Плеханова, д. 4

тел.: 8-800-700-3000

Лицензия Центрального банка Российской Федерации № 3252.

АО «Газэнергобанк».

Реклама.