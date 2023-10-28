В Калужской области снизились смертность и рождаемость

Калугастат на днях опубликовал данные о населении Калужской области за январь-август нынешнего года.

За восемь месяцев в регионе родились 5469 детей, а умерли 9440 человек. Естественная убыль населения составила 3971.

При этом по сравнению с 2022 годом рождаемость снизилась на 2,5%, смертность – на 10%.

Количество браков снизилось в сравнении с 2022 годом с 4156 до 4143, количество разводов уменьшилось с 3591 до 3279.