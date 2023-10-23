В Москве пройдет инвестиционный форум «РОССИЯ ЗОВЕТ!»

Он проводится с 2009 года.

В Москве 7-8 декабря состоится 14-й инвестиционный форум «РОССИЯ ЗОВЕТ!». Он пройдет в Центре международной торговли под лозунгом «Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики». https://russiacalling.ru/

На форум приедут чиновники, бизнесмены и инвесторы из Китая, Индии, Турции, Африки, стран Ближнего Востока и Азии. Организатором мероприятия выступает банк ВТБ.

Изменения политической, финансовой и информационной конъюнктуры представляют новые вызовы для планомерного развития национальных экономик и международного сотрудничества.

В первый день запланировано обсуждение траектории развития экономики России.

Во второй день пройдут закрытые встречи с участием инвесторов.

Как отметил президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, сейчас важна консолидация предпринимателей.

- Сегодня экономика фокусируется на внедрении прорывных технологий, реализации инфраструктурных проектов, создании новых финансовых инструментов, - подчеркнул Костин. - Многие из этих задач решаются эффективно только в условиях кооперации.