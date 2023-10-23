В Калуге наградили 26 отцов

На днях в Калуге прошло заключительное мероприятие областного фестиваля «Отец – защитник семьи и Отечества». Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Павел Коновалов.

26 отцов получили дипломы участников фестиваля. 13 из них – многодетные, им вручили медали «Отцовская доблесть»

- Это мероприятие было организовано с целью отметить важную роль отцов в семье и обществе, а также выразить признание и благодарность отцам, защищающим семью и Отечество, - прокомментировал Павел Коновалов.