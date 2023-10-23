В Калужской области в пяти населенных пунктах установят очистные сооружения

В понедельник, 23 октября, на еженедельной видеоконференции правительтсва министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области Вячеслав Лежнин рассказал о ситуации в обращении с отходами на территории региона.

В Калужской области по прежнему остается актуальной проблема загрязнения окружающей среды из-за износа очистных сооружений. В данный момент на балансе водоканала находится 45 очистных сооружений. Большинство из них было построено более 30 лет назад и нуждается в ремонте. Остальные 36 находятся в собственности муниципальных образований.

Лежнин рассказал, что в данный момент на территории региона реализуются проекты по строительству и модернизации очистных сооружений в городе Юхнове, в городе Ермолино, а также в поселке Детчино.

За счет средств, полученных в конкурсе специального казначейского кредита, в текущем году будут установлены очистные сооружения в селе Хвастовичи, селе Барятино, в селе опытная с/х станция, в поселке Бабынино и в городе Козельске. На данные мероприятия будет потрачено более 1 миллиарда рублей.

В наукограде был заключен договор, сроком на 15 лет, в рамках которого будут капитально отремонтированы очистные сооружения. На работы будет направлено более 270 миллионов рублей. Лежнин отметил, что это самое масштабное мероприятие в данной сфере за всю историю региона.